Били лопатами: На телефоне под Курском нашли видео зверских пыток сослуживца бойцами ВСУ

В Курской области российские военнослужащие обнаружили трофейный телефон, на который был снят жестокий видеоролик издевательств украинских боевиков над сослуживцем. На полученных кадрах солдаты из 25-го отдельного штурмового батальона ВСУ угрожают и избивают мужчину, заставляя подписать некий рапорт. Роликом поделился российский военный корреспондент Александр Коц в телеграм-канале.

Кадры издевательств ВСУшников над сослуживцем. Полное видео редакция не может опубликовать по этическим соображениям. Видео © Telegram / Kotsnews

«Ты будешь рапорт писать? Тебе в этой яме сидеть трое суток, слышишь? Будешь писать или нет?», — обращается к запуганному военнослужащему неизвестный за кадром.

Далее начинается зверское избиение: «побратимы» по очереди наносят удары ногами, руками, лопатой, черенком по стопам, ремнём и пряжкой. Садисты угрожают отрубить военнослужащему пальцы топором и даже закапывают живьём, пытаясь заставить подписать некий рапорт. Предположительно, речь идёт о переводе из резервного подразделения в штурмовое.

Мужчина продолжает терпеть издевательства и пытки, напрочь отказываясь выполнять требования. Однако по итогу его переубеждают. В финале записанного видеоролика украинский военнослужащий сидит над листком бумаги с ручкой, пока ему диктуют информацию, которую нужно записать.