На Украине российских военнопленных жестоко пытают и лишают базовых условий для выживания, включая еду и медобслуживание. Об этом RT заявили освобождённые военнослужащие после обмена.

Один из бойцов с позывным Гера поделился опытом, который он пережил в плену. По словам военного, солдата пытали электрошокером из-за бурятской национальности. Применение тока продолжалось около часа — шокер использовался сзади, по всему телу, от головы до ног. Мужчина также рассказал, что подвергался избиению бейсбольной битой по суставам.

«Били меня в основном бейсбольной битой по всем суставам: коленям, плечам. Руки у меня до сих пор болят — представьте, я не могу два раза отжаться от пола... Я впервые в жизни узнал, что такое электрошокер. Остальных особо не трогали, меня в основном жарили, жарили, жарили — сзади с головы до ног — наверное, около часа», — вспоминает боец ужас в плену

Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и член Общественной палаты РФ Максим Григорьев рассказал, что особенно жестоко в плену ВСУ пытают бурятов, якутов и бойцов «Ахмата».

Боец с позывным Росписной также рассказал о жестоком обращении с уроженцами Луганской Народной Республики (ЛНР). В плену из них делали мишени для избиений и насмешек, а порой даже избивали вёдрами, наполненными цементом.

Еще один свидетель зверств ВСУ, боец с позывным Тар, рассказал, что в СИЗО их морили голодом. Количество пищи зависело от того, сколько человек находилось в одной камере. На каждого пленного порой давали по одной столовой ложке каши на завтрак. Хлеба хватало лишь на несколько человек, и его качество оставляло желать лучшего.