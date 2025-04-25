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Регион
Опубликовано 25 апреля 2025, 00:04
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Шокер, голод и цемент: Бойцы РФ рассказали об ужасе в плену у ВСУ

RT: Освобождённые бойцы ВС РФ рассказали о пытках в украинском плену

Пленный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Пленный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

На Украине российских военнопленных жестоко пытают и лишают базовых условий для выживания, включая еду и медобслуживание. Об этом RT заявили освобождённые военнослужащие после обмена.

Один из бойцов с позывным Гера поделился опытом, который он пережил в плену. По словам военного, солдата пытали электрошокером из-за бурятской национальности. Применение тока продолжалось около часа — шокер использовался сзади, по всему телу, от головы до ног. Мужчина также рассказал, что подвергался избиению бейсбольной битой по суставам.

«Били меня в основном бейсбольной битой по всем суставам: коленям, плечам. Руки у меня до сих пор болят — представьте, я не могу два раза отжаться от пола... Я впервые в жизни узнал, что такое электрошокер. Остальных особо не трогали, меня в основном жарили, жарили, жарили — сзади с головы до ног — наверное, около часа», — вспоминает боец ужас в плену

Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и член Общественной палаты РФ Максим Григорьев рассказал, что особенно жестоко в плену ВСУ пытают бурятов, якутов и бойцов «Ахмата».

Боец с позывным Росписной также рассказал о жестоком обращении с уроженцами Луганской Народной Республики (ЛНР). В плену из них делали мишени для избиений и насмешек, а порой даже избивали вёдрами, наполненными цементом.

Еще один свидетель зверств ВСУ, боец с позывным Тар, рассказал, что в СИЗО их морили голодом. Количество пищи зависело от того, сколько человек находилось в одной камере. На каждого пленного порой давали по одной столовой ложке каши на завтрак. Хлеба хватало лишь на несколько человек, и его качество оставляло желать лучшего.

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Напомним, последний обмен военнопленными состоялся 19 апреля. В Россию вернулись 246 военнослужащих. Взамен украинской стороне передали такое же количество пленных ВСУ. Освобождённые бойцы поделились первыми эмоциями после возвращения на Родину.

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Тимур Хингеев
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