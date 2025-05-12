«Умыли руки»: Раду уличили в нежелании нести ответственность за соглашение с США о недрах
Разумков: Рада не хочет нести ответственность за договор о полезных ископаемых
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Депутаты Рады взяли на себя ответственность только за сам документ соглашения с США о полезных ископаемых. При этом парламентарии не готовы отвечать за два дополнительных приложения к нему, заявил бывший спикер украинского парламента (2019-2021), депутат Дмитрий Разумков.
«Что сделали коллеги — это напоминает шулерство. Они написали в преамбуле к этому соглашению, что народные депутаты голосуют и несут ответственность только за тот документ, за который проголосовали, всё остальное, что с ним будет связано, — мы руки умыли, это не мы», — сказал Разумков в эфире YouTube-канала Politeka Online.
Парламентарий предположил, что кто-то из депутатов знает содержимое тайных документов и не хочет нести за него ответственность. В дальнейшем, по словам Разумкова, эта бомба замедленного действия может подорвать отношения Украины и США.
Напомним, Вашингтон и Киев заключили соглашение о разработке природных ресурсов на территории Украины. Документ охватывает добычу различных полезных ископаемых и минералов, включая нефть, природный газ, алюминий и другие ресурсы. В США рассчитывают получить от сделки более 350 млрд долларов. При этом западных экспертов уже охарактеризовали это соглашение как «худшую сделку» в истории США. 8 мая Верховная рада ратифицировала договор. А за неделю до этого украинское правительство опубликовало его текст. Как отмечали некоторые СМИ и депутаты, соглашение не предусматривает гарантий безопасности для Украины. Кроме того, есть два документа, содержание которых не разглашалось.