«Умыли руки»: Раду уличили в нежелании нести ответственность за соглашение с США о недрах

Депутаты Рады взяли на себя ответственность только за сам документ соглашения с США о полезных ископаемых. При этом парламентарии не готовы отвечать за два дополнительных приложения к нему, заявил бывший спикер украинского парламента (2019-2021), депутат Дмитрий Разумков.

«Что сделали коллеги — это напоминает шулерство. Они написали в преамбуле к этому соглашению, что народные депутаты голосуют и несут ответственность только за тот документ, за который проголосовали, всё остальное, что с ним будет связано, — мы руки умыли, это не мы», — сказал Разумков в эфире YouTube-канала Politeka Online.