Золотой ключик: Америка получит приоритетный доступ к данным о недрах на Украине

США получат приоритетный доступ к информации о месторождениях в рамках ресурсного соглашения с Киевом, сообщили министр экономики Украины Юлия Свириденко и её заместитель Тарас Качка на брифинге, передаёт «Страна.ua». По их словам, эффективность нового фонда будет зависеть от вовлечённости американских партнёров, которые первыми узнают о возможностях инвестиций, особенно в добычу критического сырья, нефти и газа.

Для других компаний сохраняется система конкурсов и аукционов, а также возможность обращаться за поддержкой к фонду. Управляющие фонда пока не назначены, но, предположительно, это будут представители американской Корпорации международного финансирования (DFC) и Минфина США.