Золотой ключик: Америка получит приоритетный доступ к данным о недрах на Украине
Кабмин Украины: США получат приоритетный доступ к данным о недрах
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США получат приоритетный доступ к информации о месторождениях в рамках ресурсного соглашения с Киевом, сообщили министр экономики Украины Юлия Свириденко и её заместитель Тарас Качка на брифинге, передаёт «Страна.ua». По их словам, эффективность нового фонда будет зависеть от вовлечённости американских партнёров, которые первыми узнают о возможностях инвестиций, особенно в добычу критического сырья, нефти и газа.
Для других компаний сохраняется система конкурсов и аукционов, а также возможность обращаться за поддержкой к фонду. Управляющие фонда пока не назначены, но, предположительно, это будут представители американской Корпорации международного финансирования (DFC) и Минфина США.
Свириденко и Качка уточнили, что фонд начнёт работу в ближайшие недели, а переговоры по дополнительным соглашениям ведутся ежедневно. Качка отметил, что эти документы, скорее всего, скоро опубликуют. Ранее «Зеркало Недели» со ссылкой на источники сообщало, что американские инвесторы смогут первыми изучать проекты в сфере добычи и инфраструктуры в течение трёх месяцев. В случае их отказа другие инвесторы получат доступ к проектам, но в течение полугода условия для них не будут выгоднее тех, что предлагались США.
Напомним, Киев и Вашингтон заключили сделку по редкоземельным металлам 1 мая. Согласно документу, США получают доступ к полезным ископаемым на территории Незалежной. На Западе уже успели окрестить этот политический документ «худшей сделкой» в истории Штатов.