Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 08:34

Золотой ключик: Америка получит приоритетный доступ к данным о недрах на Украине

Кабмин Украины: США получат приоритетный доступ к данным о недрах

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

США получат приоритетный доступ к информации о месторождениях в рамках ресурсного соглашения с Киевом, сообщили министр экономики Украины Юлия Свириденко и её заместитель Тарас Качка на брифинге, передаёт «Страна.ua». По их словам, эффективность нового фонда будет зависеть от вовлечённости американских партнёров, которые первыми узнают о возможностях инвестиций, особенно в добычу критического сырья, нефти и газа.

Для других компаний сохраняется система конкурсов и аукционов, а также возможность обращаться за поддержкой к фонду. Управляющие фонда пока не назначены, но, предположительно, это будут представители американской Корпорации международного финансирования (DFC) и Минфина США.

Свириденко и Качка уточнили, что фонд начнёт работу в ближайшие недели, а переговоры по дополнительным соглашениям ведутся ежедневно. Качка отметил, что эти документы, скорее всего, скоро опубликуют. Ранее «Зеркало Недели» со ссылкой на источники сообщало, что американские инвесторы смогут первыми изучать проекты в сфере добычи и инфраструктуры в течение трёх месяцев. В случае их отказа другие инвесторы получат доступ к проектам, но в течение полугода условия для них не будут выгоднее тех, что предлагались США.

Дед Зеленского защищал в годы ВОВ запасы марганца, которые тот теперь отдаёт США
Дед Зеленского защищал в годы ВОВ запасы марганца, которые тот теперь отдаёт США

Напомним, Киев и Вашингтон заключили сделку по редкоземельным металлам 1 мая. Согласно документу, США получают доступ к полезным ископаемым на территории Незалежной. На Западе уже успели окрестить этот политический документ «худшей сделкой» в истории Штатов.

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar