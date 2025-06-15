Подполковник армии США обвинил НАТО в провокации конфликта на Украине
Дэвис: НАТО спровоцировало конфликт в Украине, игнорируя предупреждения России
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НАТО несёт вину за конфликт на Украине, так как альянс не принял во внимание предупреждения России и тем самым спровоцировал боевые действия. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«Россия предупреждала, что применит военно-технические средства. Войну на Украине можно было предотвратить», — подчеркнул он в эфире YouTube-канала DeepDive.
Дэвис добавил, что вместо конструктивного диалога НАТО продолжает наращивать военное присутствие у границ России, в частности в Литве, оправдывая это «политикой сдерживания». Эксперт считал, что Североатлантический альянс до сих пор не извлёк уроков из текущего конфликта.
А ранее Дональд Трамп обвинил бывшего президента США Джо Байдена в завязке конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, украинский кризис не должен был начаться.