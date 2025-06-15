НАТО несёт вину за конфликт на Украине, так как альянс не принял во внимание предупреждения России и тем самым спровоцировал боевые действия. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«Россия предупреждала, что применит военно-технические средства. Войну на Украине можно было предотвратить», — подчеркнул он в эфире YouTube-канала DeepDive.

Дэвис добавил, что вместо конструктивного диалога НАТО продолжает наращивать военное присутствие у границ России, в частности в Литве, оправдывая это «политикой сдерживания». Эксперт считал, что Североатлантический альянс до сих пор не извлёк уроков из текущего конфликта.