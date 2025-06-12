ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 12:37

«Считаю это важным»: Рютте высказался о прямом диалоге США с РФ по Украине

Генсек НАТО Рютте призывает США к прямому диалогу с Россией по Украине

Марк Рютте. Обложка © ТАСС / ЕРА

Марк Рютте. Обложка © ТАСС / ЕРА

Генсек НАТО Марк Рютте отметил важность прямых переговоров с Россией, начатых Трампом, как потенциально ключевого элемента в урегулировании украинского конфликта.

«Трамп изменил статус-кво, начав прямые переговоры с Путиным. Я одобряю его за это, потому что считаю это важным», — заявил Рютте на встрече глав МИД расширенного «веймарского формата».

Он также отметил, что в этом деле нужно действовать пошагово. Однако пока никаких официальных заявлений о разговоре Трампа и Путина по Украине не было.

Рютте коснулся темы переговоров в Стамбуле, упомянув главу российской делегации и помощника президента РФ Владимира Мединского как «историка». Генсек отметил, что РФ в дискуссиях об Украине часто уходит в глубокие исторические размышления.

Мединский после грубых слов генсека НАТО захотел прислать ему учебник по истории
Мединский после грубых слов генсека НАТО захотел прислать ему учебник по истории

Ранее на конференции в Лондоне Рютте выразил мнение, что в ближайшие пять лет Россия может представлять военную угрозу для НАТО. В связи с этим он обратился к странам-членам с настоятельным призывом существенно нарастить финансирование обороны, подчеркнув, что потенциальная опасность касается не только восточноевропейских государств, но и всей организации в целом. Генсек альянса отметил необходимость увеличения инвестиций в системы противовоздушной и противоракетной обороны на 400%, полагая, что это позволит значительно укрепить обороноспособность западных стран.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • НАТО
  • Марк Рютте
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar