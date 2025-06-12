«Считаю это важным»: Рютте высказался о прямом диалоге США с РФ по Украине
Генсек НАТО Рютте призывает США к прямому диалогу с Россией по Украине
Марк Рютте. Обложка © ТАСС / ЕРА
Генсек НАТО Марк Рютте отметил важность прямых переговоров с Россией, начатых Трампом, как потенциально ключевого элемента в урегулировании украинского конфликта.
«Трамп изменил статус-кво, начав прямые переговоры с Путиным. Я одобряю его за это, потому что считаю это важным», — заявил Рютте на встрече глав МИД расширенного «веймарского формата».
Он также отметил, что в этом деле нужно действовать пошагово. Однако пока никаких официальных заявлений о разговоре Трампа и Путина по Украине не было.
Рютте коснулся темы переговоров в Стамбуле, упомянув главу российской делегации и помощника президента РФ Владимира Мединского как «историка». Генсек отметил, что РФ в дискуссиях об Украине часто уходит в глубокие исторические размышления.
Ранее на конференции в Лондоне Рютте выразил мнение, что в ближайшие пять лет Россия может представлять военную угрозу для НАТО. В связи с этим он обратился к странам-членам с настоятельным призывом существенно нарастить финансирование обороны, подчеркнув, что потенциальная опасность касается не только восточноевропейских государств, но и всей организации в целом. Генсек альянса отметил необходимость увеличения инвестиций в системы противовоздушной и противоракетной обороны на 400%, полагая, что это позволит значительно укрепить обороноспособность западных стран.