«Считаю это важным»: Рютте высказался о прямом диалоге США с РФ по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте отметил важность прямых переговоров с Россией, начатых Трампом, как потенциально ключевого элемента в урегулировании украинского конфликта.

«Трамп изменил статус-кво, начав прямые переговоры с Путиным. Я одобряю его за это, потому что считаю это важным», — заявил Рютте на встрече глав МИД расширенного «веймарского формата».

Он также отметил, что в этом деле нужно действовать пошагово. Однако пока никаких официальных заявлений о разговоре Трампа и Путина по Украине не было.