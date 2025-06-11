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11 июня, 10:45

Мединский после грубых слов генсека НАТО захотел прислать ему учебник по истории

Мединский захотел прислать генсеку НАТО Рютте российский учебник истории

Марк Рютте и Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / EPA

Марк Рютте и Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / EPA

Помощник президента России Владимир Мединский предложил прислать генсеку НАТО Марку Рютте российский учебник истории. Заглянув в него, по мнению главы делегации РФ на переговорах с Киевом, представитель Североатлантического альянса наконец осознает, что в XII столетии государства с названием «Украина» попросту не существовало.

«Я бы обязательно послал Рютте предыдущий школьный учебник истории Средневековья, потому что из него он точно бы узнал, что в XII веке Украины не было», — сказал Мединский, выступая на III Международном форуме министров образования «Формируя будущее».

До этого Рютте нелестно высказался в адрес самого Мединского. Представитель альянса считает, что диалог с Киевом должен вести лично президент РФ Владимир Путин, а «не этот историк, рассказывающий об истории РФ и Украины чуть ли не с XII века».

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Ранее Мединский предупредил, что простое прекращение огня на Украине без урегулирования конфликта и заключения полноценного мирного договора чревато повторением карабахского сценария. Также помощник президента РФ отметил, что если бы Киев действительно стремился к миру, то соглашение с Москвой было бы заключено ещё 28 февраля 2022 года.

Наталья Демьянова
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