Мединский после грубых слов генсека НАТО захотел прислать ему учебник по истории

Помощник президента России Владимир Мединский предложил прислать генсеку НАТО Марку Рютте российский учебник истории. Заглянув в него, по мнению главы делегации РФ на переговорах с Киевом, представитель Североатлантического альянса наконец осознает, что в XII столетии государства с названием «Украина» попросту не существовало.

«Я бы обязательно послал Рютте предыдущий школьный учебник истории Средневековья, потому что из него он точно бы узнал, что в XII веке Украины не было», — сказал Мединский, выступая на III Международном форуме министров образования «Формируя будущее».

До этого Рютте нелестно высказался в адрес самого Мединского. Представитель альянса считает, что диалог с Киевом должен вести лично президент РФ Владимир Путин, а «не этот историк, рассказывающий об истории РФ и Украины чуть ли не с XII века».