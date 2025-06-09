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Регион
9 июня, 16:46

Мединский предупредил о риске ядерной войны из-за действий Киева и НАТО

Мединский: Ядерная война начнётся, если Киев и НАТО захотят отвоевать регионы РФ

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Если в украинском конфликте не будет поставлена окончательная точка, то Киев и НАТО совершат попытку атаковать новые регионы РФ с целью возвращения их под украинский контроль, и именно тогда разразится ядерное противостояние. Об этом заявил в интервью RT глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, то это будет — знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, — то этот регион превратится в огромный Карабах», — пояснил он.

Мединский считает, что спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует отвоевать территории, «и это будет конец планеты, это будет ядерная война».

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Также помощник президента отметил, что если бы Украина действительно стремилась к миру и обладала самостоятельностью в принятии решений, то соглашение с Россией было бы заключено ещё 28 февраля 2022 года. По его словам, на тот момент условия соглашения были значительно мягче: они предусматривали отказ Украины от вступления в НАТО и размещения на своей территории иностранных военных баз, а также признание итогов референдума в Крыму.

Татьяна Миссуми
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