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Регион
9 июня, 16:29

Мединский объяснил, почему Киев не принимает тела погибших военных

Мединский: Украина не принимает тела солдат ВСУ, потому не хочет признать потери

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Украинские власти избегают процедуры приёма тел погибших военнослужащих ВСУ из-за нежелания признавать потери. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Во-первых, им тяжело признавать такие большие потери», — сказал Мединский RT.

Во-вторых, по его словам, российской стороной было предложено украинским властям загрузить тела погибших военнослужащих РФ непосредственно в российские рефрижераторы для последующего захоронения. Он отметил, что украинская сторона не смогла ничего предоставить для обратной отправки.

Особое внимание Мединский обратил на то, что в Незалежной действует закон о выплате семьям погибших значительных компенсаций из американских средств. Однако как подчеркнул помощник президента РФ, эти выделенные США и Европой деньги не используются по целевому назначению, а были израсходованы на совершенно иные цели.

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Напомним, передача тел должна была начаться 7 июня, но украинская сторона не вышла на связь. Всего предполагалось передать Киеву шесть тысяч погибших военнослужащих ВСУ. В воскресенье Киев заявил о переносе обмена на следующую неделю. В Москве отметили, что российская сторона строго придерживается стамбульских соглашений, в то время как Владимир Зеленский постоянно находит новые причины уклониться от своих обязательств.

Александра Мышляева
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