Неудобные компенсации: Почему Киев отказался забирать 6000 тел погибших солдат Несмотря на достигнутые в Стамбуле договорённости о том, что российская сторона в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч тел погибших солдат ВСУ, представители режима Зеленского их не приняли. Подробнее — в материале Life.ru. 9 июня, 15:12 Рефрижераторы с телами украинских военных дожидаются представителей киевского режима. Обложка © РИА «Новости» / Кирилл Зыков

На встречу не явились

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. По итогам встречи стороны выступили с заявлениями для прессы и рассказали о том, к каким договорённостям пришли. Однако нестыковки начались уже тогда.

Выступавший первым (по времени) глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Россия и Украина проведут обмен телами погибших военнослужащих по формуле «6000 на 6000». Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский чуть позже поправил его и добавил подробностей: Россия передаст украинской стороне 6000 тел погибших солдат и офицеров для должных похорон на родной земле. При этом Мединский уточнил: в России тела хранились должным образом в замороженном виде, были проведены ДНК-тесты и установлены личности многих из них. Имена некоторых погибших озвучил журналист Life.ru Александр Роджерс.

Несколько дней спустя, 6 июня, рефрижераторы с 1212 телами погибших украинских военнослужащих прибыли к государственной границе для передачи их украинской стороне. Однако с той стороны на встречу никто не явился. Российская делегация отметила, что со стороны Киева звучат «довольно странные» причины неявки и срыва договорённостей.

8 июня киевский режим неожиданно заявил, что на него якобы оказывают «информационное давление» и потому обмен переносится на следующую неделю. Очевидно, не успели придумать убедительную версию, почему не забрали своих.

Однозначная реакция

Сложная ситуация с телами на границе затянулась на несколько дней. На место запланированного обмена пригласили иностранных журналистов, чтобы те могли увидеть всё своими глазами. Зарубежные съёмочные группы и корреспонденты приняли предложение и приехали в Брянскую область. Увиденное повергло их в шок — большие рефрижераторы, в которых поддерживается определённая температура для максимального сохранения тканей тел погибших, просто стоят на границе. Своих павших солдат Киев забирать явно не собирается.

Представители России выполнили договорённости, но Киев до сих пор не забрал тела своих. Фото © Telegram / Минобороны России

Реакция отторжения и критика посыпались на неонацистский киевский режим со всех сторон. Такие действия осудили в Египте и прокомментировали даже с Туманного Альбиона. Зарубежные комментаторы отметили, что такое решение выдало Зеленского с головой. Прежде всего он вновь наплевал на все договорённости и при поддержке Коллективного Запада попытался выставить Россию виноватой. Более того, приём такого большого числа тел погибших — это настоящий удар по репутации и доказательство того, что официальная статистика о не столь больших потерях на фронте — особенно на Курском направлении — безбожно лжёт.

Российская сторона также во всеуслышание заявила: Киев вновь срывает переговорный процесс и не выполняет своих обязательств, хоть сам их и взял. Глава Комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что нашей стороне так и не объяснили причины этого шага, а заявления о несогласованной дате назвал «детским лепетом». Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что первая партия из 6000 тел показывает несостоятельность слов официальных «говорящих голов» из Киева о том, что за три года СВО Украина потеряла лишь 45 тысяч военных.

Почему Украине невыгодно забирать тела погибших

В субботу, 7 июня, представители Киева так и не прибыли за телами погибших вэсэушников. Помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать странную ситуацию:

— Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределённый срок и приёмку тел, и обмен военнопленными. Причины называются разные и довольно странные. Призываем наконец забрать тела 6000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли их по-человечески предать земле, — сказал глава российской делегации.

На главу преступного киевского режима, показавшего в очередной раз своё лицо, ополчились даже свои. Украинский блогер Анатолий Шарий объяснил, что их не готовы принять технически:

— У них нет ни базы для того, чтобы принимать трупы, ни специалистов, ни даже продуманного протокола, как их принимать и как их идентифицировать, — заявил он.

Возвращение домой стольких тел, чтобы их можно было по-человечески похоронить, означало бы признание гораздо большего объёма потерь ВСУ и, более того, потребует значительных финансовых вливаний — ведь за каждого погибшего родственника по закону необходимо выплатить около 30 миллионов в рублёвом эквиваленте. Статус же пропавшего без вести позволяет затягивать процесс. На это обратил внимание бывший депутат Верховной рады и участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

Одна из причин срыва договорённостей — нежелание Киева платить семьям военных. Фото © РИА «Новости» / Кирилл Зыков

На финансовые последствия указывает, в частности, военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц:

— На Украине пропавших без вести в результате конфликта признают погибшими только через два года после его окончания. Законопроект приняла Верховная рада. Смерть пропавшего также придётся доказывать в суде. Украинские СМИ отмечают, что до этого момента родственники погибшего не получат компенсации от Киева в размере 15 миллионов гривен (более 28 миллионов рублей), — рассказал он.

Герой России, военный репортёр ВГТРК Евгений Поддубный и вовсе отрезает:

— Зеленскому действительно не нужны ни живые, ни мёртвые украинцы. Бездействие киевского режима в вопросе передачи тел — это уже даже не про деньги, которые он должен выплатить семьям погибших солдат ВСУ. Зеленский патологический лжец и трус. Для того чтобы признать потери, нужна определённая смелость, которой у прогнившей киевской хунты просто нет, — высказался журналист.

И пока в Киеве нервно пытаются свести дебет с кредитом, найти выход из имиджевого тупика и новые отговорки, российские специалисты в полном соответствии с договорённостями ждут на границе. Чтобы не словом, а делом показать: мы выполняем свои обязательства. Даже если другая сторона их постоянно нагло нарушает и использует детские отмазки.

Авторы Вячеслав Кокуркин