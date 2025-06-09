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Регион
9 июня, 10:27

Песков предложил понаблюдать за эволюцией позиции Киева по телам погибших солдат

Кремль. Обложка © Life.ru

Кремль. Обложка © Life.ru

Необходимо подождать, чтобы увидеть, как будет развиваться позиция Украины по вопросу получения тел военнослужащих ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши специалисты находятся на месте у границы, на месте предполагавшейся передачи. Об этом уже говорилось», — сказал Песков, подчеркнув, что Россия готова выполнять стамбульские договорённости.

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Напомним, передача тел была запланирована на 7 июня, однако украинская сторона не явилась за погибшими. В МИД России расценили это как проявление неуважения Киева к своим гражданам. Всего предполагалось передать Украине тела 6 тысяч военнослужащих ВСУ. 8 июня Киев предложил перенести обмен на следующую неделю.

Анастасия Никонорова
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