Песков предложил понаблюдать за эволюцией позиции Киева по телам погибших солдат

Необходимо подождать, чтобы увидеть, как будет развиваться позиция Украины по вопросу получения тел военнослужащих ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши специалисты находятся на месте у границы, на месте предполагавшейся передачи. Об этом уже говорилось», — сказал Песков, подчеркнув, что Россия готова выполнять стамбульские договорённости.