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Регион
8 июня, 06:45

В Египте шокированы отказом Зеленского забрать тела 6000 погибших военных ВСУ

Депутат Бакри: Отказ Зеленского забирать тела военных вызывает недоумение

Обложка © Shuttertsock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shuttertsock / FOTODOM / Review News

Отказ Владимира Зеленского забрать тела солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) вызывает сомнения в искренности стремления Киева к миру. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил депутат парламента Египта Мустафа Бакри.

«Решение России передать тела украинской стороне является гуманитарным вопросом. Отказ Зеленского вызывает недоумение и сомнение в его призывах к России и заявлениях о его стремлении к миру и встрече с российским президентом Владимиром Путиным», — заявил египетский политик.

Бакри уверен, что украинское руководство в настоящее время действует под диктовку западных стран, которые не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Он также отметил, что действия Киева подтверждает отсутствие прогресса в переговорном процессе.

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Напомним, что в ходе переговоров в Стамбуле Россия выразила готовность передать Украине тела 6000 солдат ВСУ. Первая партия останков была доставлена к месту передачи, однако Киев отказался их забрать. Рефрижераторы с останками украинских солдат всё ещё стоят на границе в Брянской области. Киев не предоставил объяснений своему решению, несмотря на ожидания официальных заявлений со стороны Минобороны РФ. В ГД назвали такое поведение пособников киевского режима редким цинизмом. Министерство иностранных дел РФ осудило отношение официального Киева к украинскому народу.

Наталья Афонина
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