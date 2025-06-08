В Египте шокированы отказом Зеленского забрать тела 6000 погибших военных ВСУ

Отказ Владимира Зеленского забрать тела солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) вызывает сомнения в искренности стремления Киева к миру. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил депутат парламента Египта Мустафа Бакри.

«Решение России передать тела украинской стороне является гуманитарным вопросом. Отказ Зеленского вызывает недоумение и сомнение в его призывах к России и заявлениях о его стремлении к миру и встрече с российским президентом Владимиром Путиным», — заявил египетский политик.