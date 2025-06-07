«Причины довольно странные»: Мединский сообщил, что Киев не забрал тела погибших и пленных

Россия доставила первую группу тел погибших украинских военнослужащих в зону обмена и предоставила список из 640 украинских военнопленных. Однако Киев отложил на неопределённый срок процедуру приёма тел и обмена пленными, сообщил Владимир Мединский, глава российской делегации на переговорах с Киевом.

«Контактная группа Минобороны РФ находится на границе с Украиной. <...> Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные», — написал он в телеграм-канале.

По словам Мединского, российская сторона подготовила к обмену тела более 1200 украинских военнослужащих и ожидает передачи ещё свыше 6000. Он также сообщил, что в списки на обмен пленными включены тяжелораненые, тяжелобольные и молодые солдаты, причём последних планируется обменять в количестве 1200 с каждой стороны. Мединский призвал Киев к неукоснительному соблюдению графика и всех ранее достигнутых договорённостей, а также к немедленному началу обмена.