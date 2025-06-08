Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 09:50

В Британии объяснили отказ Киева забрать тела погибших страхом Зеленского за свою репутацию

Аналитик Меркурис: Зеленский не хочет забирать тела, чтобы не признавать потери

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Британский аналитик Александр Меркурис связал отказ Владимира Зеленского от эвакуации тел погибших боевиков с нежеланием украинского руководства признавать реальные потери армии. По мнению эксперта, главарь киевского режима опасается, что такая информация подорвёт его репутацию, особенно после неудачной операции ВСУ в Курской области.

«Его престиж был связан с авантюрой Украины в Курской области. Он не хочет признавать масштабы потерь», — отметил Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Минобороны РФ получило сигналы о новых сроках передачи Киеву 6000 тел солдат ВСУ
Минобороны РФ получило сигналы о новых сроках передачи Киеву 6000 тел солдат ВСУ

Напомним, украинская сторона ранее отложила запланированный обмен пленными и передачу тел украинских военных. Рефрижераторы с останками бойцов ВСУ стоят в Брянской области. Представители Киева так и не вышли на контакт. Генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил о готовности России прямо сейчас приступить к обмену телами.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar