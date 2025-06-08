Британский аналитик Александр Меркурис связал отказ Владимира Зеленского от эвакуации тел погибших боевиков с нежеланием украинского руководства признавать реальные потери армии. По мнению эксперта, главарь киевского режима опасается, что такая информация подорвёт его репутацию, особенно после неудачной операции ВСУ в Курской области.