В Британии объяснили отказ Киева забрать тела погибших страхом Зеленского за свою репутацию
Аналитик Меркурис: Зеленский не хочет забирать тела, чтобы не признавать потери
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Британский аналитик Александр Меркурис связал отказ Владимира Зеленского от эвакуации тел погибших боевиков с нежеланием украинского руководства признавать реальные потери армии. По мнению эксперта, главарь киевского режима опасается, что такая информация подорвёт его репутацию, особенно после неудачной операции ВСУ в Курской области.
«Его престиж был связан с авантюрой Украины в Курской области. Он не хочет признавать масштабы потерь», — отметил Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
Напомним, украинская сторона ранее отложила запланированный обмен пленными и передачу тел украинских военных. Рефрижераторы с останками бойцов ВСУ стоят в Брянской области. Представители Киева так и не вышли на контакт. Генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил о готовности России прямо сейчас приступить к обмену телами.