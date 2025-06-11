Мединский объяснил, почему с Россией лучше не вести затяжных войн

У потенциальных противников России не получится вести с ней продолжительных войн. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью газете Wall Street Journal. В качестве аргумента он сослался на Северную войну XVIII века, заявив, что история показывает способность страны побеждать в затяжных конфликтах.