Мединский объяснил, почему с Россией лучше не вести затяжных войн
Мединский: С Россией невозможно вести продолжительную войну
Владимир Мединский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev
У потенциальных противников России не получится вести с ней продолжительных войн. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью газете Wall Street Journal. В качестве аргумента он сослался на Северную войну XVIII века, заявив, что история показывает способность страны побеждать в затяжных конфликтах.
«С Россией невозможно вести длительную войну», — заявил Мединский.
Ранее Владимир Мединский предупредил, что простое прекращение огня на Украине без урегулирования конфликта и заключения полноценного мирного договора чревато повторением карабахского сценария, где сохраняется напряжённость и риск возобновления боевых действий.