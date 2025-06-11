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Регион
11 июня, 07:00

Мединский объяснил, почему с Россией лучше не вести затяжных войн

Мединский: С Россией невозможно вести продолжительную войну

Владимир Мединский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Владимир Мединский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

У потенциальных противников России не получится вести с ней продолжительных войн. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью газете Wall Street Journal. В качестве аргумента он сослался на Северную войну XVIII века, заявив, что история показывает способность страны побеждать в затяжных конфликтах.

«С Россией невозможно вести длительную войну», — заявил Мединский.

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Мединский предупредил, чем обернётся для Киева неготовность к компромиссам с Россией

Ранее Владимир Мединский предупредил, что простое прекращение огня на Украине без урегулирования конфликта и заключения полноценного мирного договора чревато повторением карабахского сценария, где сохраняется напряжённость и риск возобновления боевых действий.

Мария Любицкая
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