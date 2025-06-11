Мединский предупредил, чем обернётся для Киева неготовность к компромиссам с Россией
Мединский: Затягивая с компромиссами, Киев может лишиться новых территорий
Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Алена Бжахова
Нежелание Украины идти на уступки в переговорах с Россией может обернуться для Киева новыми территориальными потерями. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего российскую делегацию на переговорах с Украиной.
«Мы хотим мира, но если Украина и дальше будет руководствоваться национальными интересами других [стран], то тогда мы будем вынуждены отвечать», — сказал Мединский.
По словам Мединского, Украина рискует потерять территории, если не пойдёт на уступки. Также в материале приводятся его слова о том, что с Россией невозможно вести длительную войну, упомянув в качестве исторического примера 21-летнюю войну со Швецией.
Ранее Владимир Мединский выразил опасения, что заморозка украинского конфликта по линии фронта без достижения прочного мира и с подписанием лишь временного перемирия может привести к превращению региона в подобие Карабаха.