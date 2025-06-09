После атак Вооружённых сил Украины на российскую территорию граждане страны требуют решительных действий в отношении Киева. В частности, они предлагают использовать «Орешник» по крупным городам Украины. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Действительно, наши граждане требуют намного более жёстких мер от нас», — сказал Мединский в интервью телеканалу RT.

Помощник российского лидера объяснил, что недавние атаки Киева, включая подрыв моста в Брянской области, повлияли на мнение россиян. Он добавил, что инцидент можно считать актом терроризма, и после этого было сложно ехать на второй раунд переговоров.