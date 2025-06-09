Мединский: Россияне требуют более жёстких мер для Украины после атак
Владимир Мединский. Обложка © Life.ru
После атак Вооружённых сил Украины на российскую территорию граждане страны требуют решительных действий в отношении Киева. В частности, они предлагают использовать «Орешник» по крупным городам Украины. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Действительно, наши граждане требуют намного более жёстких мер от нас», — сказал Мединский в интервью телеканалу RT.
Помощник российского лидера объяснил, что недавние атаки Киева, включая подрыв моста в Брянской области, повлияли на мнение россиян. Он добавил, что инцидент можно считать актом терроризма, и после этого было сложно ехать на второй раунд переговоров.
«После этого граждане говорят: надо именно «Орешником» ударить по Киеву, Львову. Пора прекратить переговоры», — резюмировал Мединский.
Напомним, вечером 31 мая мост в Брянской области рухнул на поезд. В результате происшествия погибли 7 человек, ещё 118 получили ранения. Как сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, причиной инцидента стал подрыв. При этом взрывное устройство оказалось украинского производства.