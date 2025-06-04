Бастрыкин: Во время теракта в Брянске было подорвано пять взрывных устройств
Во время теракта 1 июня на железнодорожном перегоне Унеча-Жеча в Брянской области было подорвано пять взрывных устройств. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Как уточнил Бастрыкин, взрыв произошёл непосредственно под локомотивом, когда тот находился на шестом километре перегона. Кроме того, на месте происшествия были обнаружены два несработавших взрывных устройства.
«Произведён подрыв пяти взрывных устройств, установленных под железнодорожное полотно на шестом километре перегона Унеча и Жеча в момент следования локомотива. Подрыв взрывных устройств произошёл непосредственно под локомотивом», — сказал он
Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области из-за подрыва обрушился мост прямо на проходивший под ним пассажирский поезд Климов — Москва. Погибли семь человек, пострадали 118. Позже произошёл новый взрыв — на перегоне Унеча — Жеча. К счастью, никто не пострадал.