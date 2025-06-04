Бастрыкин: Во время теракта в Брянске было подорвано пять взрывных устройств

Во время теракта 1 июня на железнодорожном перегоне Унеча-Жеча в Брянской области было подорвано пять взрывных устройств. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Как уточнил Бастрыкин, взрыв произошёл непосредственно под локомотивом, когда тот находился на шестом километре перегона. Кроме того, на месте происшествия были обнаружены два несработавших взрывных устройства.