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Регион
8 июня, 10:35

Бастрыкин: Киев намеренно атаковал гражданский поезд под Брянском

Последствия подрыва моста под Брянском. Обложка © МЧС России

Последствия подрыва моста под Брянском. Обложка © МЧС России

Украинские террористы целенаправленно подорвали мост в Брянской области в тот момент, когда под ним проходил пассажирский поезд. Исполнители понимали, что в составе находятся мирные люди, включая женщин и детей, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Александр Бастрыкин о подрыве моста в Брянской области. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Они понимали, что пассажиры — гражданские лица. Они понимали, что это и родители, и дети, что поезд идёт на Москву, что начались летние каникулы, и поэтому они прекрасно осознавали, что они подрывают гражданских мирных людей, женщин и детей, в том числе»,ответил глава следственного ведомства на соответствующий вопрос.

Семьи погибших при взрыве пассажиров поезда под Брянском получат по 3,3 млн
Семьи погибших при взрыве пассажиров поезда под Брянском получат по 3,3 млн

Напомним, подрыв автомобильного моста над железной дорогой в Брянской области произошёл в ночь на 1 июня. Жертвами теракта стали семь человек, пострадали 118. Расследование показало, что диверсанты использовали пять взрывных устройств.

Юрий Лысенко
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