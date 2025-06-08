Бастрыкин: Киев намеренно атаковал гражданский поезд под Брянском

Украинские террористы целенаправленно подорвали мост в Брянской области в тот момент, когда под ним проходил пассажирский поезд. Исполнители понимали, что в составе находятся мирные люди, включая женщин и детей, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Они понимали, что пассажиры — гражданские лица. Они понимали, что это и родители, и дети, что поезд идёт на Москву, что начались летние каникулы, и поэтому они прекрасно осознавали, что они подрывают гражданских мирных людей, женщин и детей, в том числе», — ответил глава следственного ведомства на соответствующий вопрос.