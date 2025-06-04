Семьи погибших при взрыве пассажиров поезда под Брянском получат по 3,3 млн

Семьи погибших в результате трагедии на железной дороге в Брянской области получат денежную компенсацию. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, родственникам выплатят 1 миллион 167 тысяч рублей дополнительно.

Кроме того, помощь окажут и пострадавшим пассажирам поезда. Выплаты получат граждане с тяжёлыми, средними и лёгкими поражениями здоровья. Суммы будут отличаться в зависимости от травм.

«Правительством в соответствии с действующим порядком будет оказана помощь членам семей погибших граждан в размере 1 млн 167,5 тысяч рублей, гражданам, получившим тяжёлые поражения и средние поражения здоровья, — в размере 627 тысяч, и лёгкие поражения — 313,5 тысяч рублей. Соответствующий акт правительства в ближайшее время будет подписан», — сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.