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4 июня, 14:48

Семьи погибших при взрыве пассажиров поезда под Брянском получат по 3,3 млн

Голикова: Семьям погибших при взрыве под Брянском выплатят по 1,1 млн рублей

Последствия обрушения моста под Брянском. Обложка © МЧС России

Последствия обрушения моста под Брянском. Обложка © МЧС России

Семьи погибших в результате трагедии на железной дороге в Брянской области получат денежную компенсацию. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, родственникам выплатят 1 миллион 167 тысяч рублей дополнительно.

Кроме того, помощь окажут и пострадавшим пассажирам поезда. Выплаты получат граждане с тяжёлыми, средними и лёгкими поражениями здоровья. Суммы будут отличаться в зависимости от травм.

«Правительством в соответствии с действующим порядком будет оказана помощь членам семей погибших граждан в размере 1 млн 167,5 тысяч рублей, гражданам, получившим тяжёлые поражения и средние поражения здоровья, — в размере 627 тысяч, и лёгкие поражения — 313,5 тысяч рублей. Соответствующий акт правительства в ближайшее время будет подписан», — сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Глава государства выразил свои соболезнования семьям погибших людей, которые скончались в результате страшной трагедии в Брянской области. Путин также поручил максимально быстро организовать полный комплекс помощи пострадавшим. Президент не обошёл стороной и сотрудников МЧС, РЖД и других экстренных служб. Он поблагодарил их за оперативно оказанную помощь. Родные погибших пассажиров поезда №86 Климов – Москва в общей сложности получат 3,3 млн, поскольку в РЖД обещали им выплатить по 2,2 млн рублей.

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