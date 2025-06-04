Путин выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Брянской области

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП с поездом в Брянской области. Глава государства дал поручение правительству и региональным властям незамедлительно организовать полный комплекс помощи пострадавшим.

«Прошу правительство, региональные власти принять все необходимые меры для помощи семьям погибших. От себя хочу выразить искренние соболезнования этим семьям. Необходимо оказать помощь и пострадавшим», — сказал он в ходе совещания с членами правительства.