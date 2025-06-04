Путин выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Брянской области
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП с поездом в Брянской области. Глава государства дал поручение правительству и региональным властям незамедлительно организовать полный комплекс помощи пострадавшим.
Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении поезда под Брянском. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Прошу правительство, региональные власти принять все необходимые меры для помощи семьям погибших. От себя хочу выразить искренние соболезнования этим семьям. Необходимо оказать помощь и пострадавшим», — сказал он в ходе совещания с членами правительства.
Путин отдельно отметил работу сотрудников МЧС, РЖД и других экстренных служб, оперативно оказавших помощь пострадавшим.
Напомним, в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста, это привело к аварии с пассажирским поездом № 86, который ехал в Москву. По предварительным данным, мостподорвали четыре взрывных устройства. Погибли семь человек, пострадали — 118. Позже в Курской области был взорван железнодорожный мост, когда по нему двигался грузовой локомотив. В результате взрыва пострадали три человека: машинист и два его помощника. СК расследует оба подрыва как террористические акты. По данным ведомства, террористы действовали по указке Киева.