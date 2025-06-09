«Не сломались, стояли до конца»: Мединский показал фото вернувшихся из плена молодых российских военных

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что освобождённые и вернувшиеся сегодня домой российские военные не сломались в украинском плену, несмотря на свою молодость. Соответствующий пост появился в личном телеграм-канале главы российской переговорной делегации.

«В рамках «стамбульских договорённостей» сегодня домой начали возвращаться из плена наши воины. Некоторые совсем мальчишки, но так их назвать — язык не поворачивается. Они не сломались. Стояли до конца. Россия СВОих не бросает! Будем работать дальше, чтобы все как можно быстрее оказались на Родине», — написал он.