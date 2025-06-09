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Регион
9 июня, 18:17

«Не сломались, стояли до конца»: Мединский показал фото вернувшихся из плена молодых российских военных

Мединский заявил, что украинский плен не сломил молодых российских военных

Освобождённые российские военнослужащие. Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Освобождённые российские военнослужащие. Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что освобождённые и вернувшиеся сегодня домой российские военные не сломались в украинском плену, несмотря на свою молодость. Соответствующий пост появился в личном телеграм-канале главы российской переговорной делегации.

Освобождённые российские военнослужащие. Фото © Telegram / Владимир Мединский

Освобождённые российские военнослужащие. Фото © Telegram / Владимир Мединский

Освобождённые российские военнослужащие. Фото © Telegram / Владимир Мединский

Освобождённые российские военнослужащие. Фото © Telegram / Владимир Мединский

Освобождённые российские военнослужащие. Фото © Telegram / Владимир Мединский

Освобождённые российские военнослужащие. Фото © Telegram / Владимир Мединский

«В рамках «стамбульских договорённостей» сегодня домой начали возвращаться  из плена наши воины. Некоторые совсем мальчишки, но так их назвать — язык не поворачивается. Они не сломались. Стояли до конца. Россия СВОих не бросает! Будем работать дальше, чтобы все как можно быстрее оказались на Родине»,написал он.

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Напомним, сегодня состоялся первый этап обмена молодыми (до 25 лет) военнопленными с Украиной. Стороны передали друг другу равное количеством бойцов — точное число не раскрывалось. Наши парни поблагодарили всех причастных к их освобождению и уже прилетели на самолёте в Москву.

Юрий Лысенко
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