«Не сломались, стояли до конца»: Мединский показал фото вернувшихся из плена молодых российских военных
Мединский заявил, что украинский плен не сломил молодых российских военных
Освобождённые российские военнослужащие. Обложка © Telegram / Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что освобождённые и вернувшиеся сегодня домой российские военные не сломались в украинском плену, несмотря на свою молодость. Соответствующий пост появился в личном телеграм-канале главы российской переговорной делегации.
«В рамках «стамбульских договорённостей» сегодня домой начали возвращаться из плена наши воины. Некоторые совсем мальчишки, но так их назвать — язык не поворачивается. Они не сломались. Стояли до конца. Россия СВОих не бросает! Будем работать дальше, чтобы все как можно быстрее оказались на Родине», — написал он.
Напомним, сегодня состоялся первый этап обмена молодыми (до 25 лет) военнопленными с Украиной. Стороны передали друг другу равное количеством бойцов — точное число не раскрывалось. Наши парни поблагодарили всех причастных к их освобождению и уже прилетели на самолёте в Москву.