ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 17:01

Мединский: C РФ США заработали бы больше, чем при договоре по металлам с Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny_V

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny_V

США могли бы извлечь существенно большую экономическую выгоду из сотрудничества непосредственно с Россией, нежели от соглашения по редкоземельным металлам с Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Так вот, все эти редкоземельные металлы — это вот столько [крайне мало] на фоне неисчислимых богатств, которые есть в России. И сколько мог бы заработать американский бизнес, американские граждане, имея выгодные инвестиционные проекты в России, имея выгодные партнёрские отношения с Россией, выгодную торговлю с Россией», — заявил Мединский в интервью RT.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ сотрудничать с США по редкоземельным металлам в Донбассе.

Медведчук раскрыл, что будет с Украиной после сделки по ресурсам
Медведчук раскрыл, что будет с Украиной после сделки по ресурсам

Напомним, Вашингтон и Киев заключили соглашение о разработке природных ресурсов на территории Украины. Документ охватывает добычу различных полезных ископаемых и минералов, включая нефть, природный газ, алюминий и другие ресурсы. В США рассчитывают получить от сделки более 350 млрд долларов. Западные эксперты уже назвали это соглашение «самой неудачной сделкой» в истории США. 8 мая Верховная рада ратифицировала данный договор.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Владимир Мединский
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar