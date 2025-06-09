Мединский: C РФ США заработали бы больше, чем при договоре по металлам с Киевом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny_V
США могли бы извлечь существенно большую экономическую выгоду из сотрудничества непосредственно с Россией, нежели от соглашения по редкоземельным металлам с Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Так вот, все эти редкоземельные металлы — это вот столько [крайне мало] на фоне неисчислимых богатств, которые есть в России. И сколько мог бы заработать американский бизнес, американские граждане, имея выгодные инвестиционные проекты в России, имея выгодные партнёрские отношения с Россией, выгодную торговлю с Россией», — заявил Мединский в интервью RT.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ сотрудничать с США по редкоземельным металлам в Донбассе.
Напомним, Вашингтон и Киев заключили соглашение о разработке природных ресурсов на территории Украины. Документ охватывает добычу различных полезных ископаемых и минералов, включая нефть, природный газ, алюминий и другие ресурсы. В США рассчитывают получить от сделки более 350 млрд долларов. Западные эксперты уже назвали это соглашение «самой неудачной сделкой» в истории США. 8 мая Верховная рада ратифицировала данный договор.