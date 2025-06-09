США могли бы извлечь существенно большую экономическую выгоду из сотрудничества непосредственно с Россией, нежели от соглашения по редкоземельным металлам с Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Так вот, все эти редкоземельные металлы — это вот столько [крайне мало] на фоне неисчислимых богатств, которые есть в России. И сколько мог бы заработать американский бизнес, американские граждане, имея выгодные инвестиционные проекты в России, имея выгодные партнёрские отношения с Россией, выгодную торговлю с Россией», — заявил Мединский в интервью RT.