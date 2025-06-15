«Не должно было произойти»: Трамп обвинил Байдена в завязке конфликта на Украине

«Ситуации с Украиной не должно было произойти. Этого никогда не произошло бы. Это дело рук Байдена, а не Трампа. А я пытаюсь прекратить это», — рассказал глава США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что находится в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Он уверен, что эскалации удалось бы избежать, если бы результаты президентских выборов в США в 2020 году не были сфальсифицированы. Вместе с тем, по мнению экспертов, есть вероятность, что американский лидер вскоре публично обрушится с критикой на РФ и Украину, обвинит их в недостаточном стремлении к мирному разрешению конфликта. Такой шаг может стать предвестником его полного отстранения от любых переговоров.