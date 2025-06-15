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Регион
15 июня, 10:12

«Не должно было произойти»: Трамп обвинил Байдена в завязке конфликта на Украине

Трамп: Конфликт на Украине никогда не должен быть случиться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что боевых действий на Украине можно было избежать. Его слова передаёт Atlantic. По его мнению, в эскалации виноват экс-президент Штатов Джо Байден.

«Ситуации с Украиной не должно было произойти. Этого никогда не произошло бы. Это дело рук Байдена, а не Трампа. А я пытаюсь прекратить это», — рассказал глава США.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что находится в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Он уверен, что эскалации удалось бы избежать, если бы результаты президентских выборов в США в 2020 году не были сфальсифицированы. Вместе с тем, по мнению экспертов, есть вероятность, что американский лидер вскоре публично обрушится с критикой на РФ и Украину, обвинит их в недостаточном стремлении к мирному разрешению конфликта. Такой шаг может стать предвестником его полного отстранения от любых переговоров.

Александра Мышляева
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