«Обвинит и уйдёт»: На Западе анонсировали критическое решение Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп может вскоре публично заявить о неудовлетворённости действиями как России, так и Украины в мирном урегулировании. Он может обвинить обе стороны в недостаточных усилиях по достижению соглашения, а затем выйти из переговорного процесса. Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме.

«Трамп возложит вину на обе стороны — и на Москву, и на Киев — за то, что они не следуют его указаниям», — говорится в материале. Уточняется, что это один из наиболее вероятных сценариев развития событий.

По данным источников, Трамп также может прекратить военные поставки Украине, однако продолжит делиться данными спутниковой разведки. Как отмечает издание, большинство американских политиков, включая ключевых республиканцев, осознают стратегическую важность поддержки Киева, поскольку поражение Незалежной создаст неприемлемые риски для Вашингтона. Передача разведданных рассматривается как экономически эффективный способ сохранить влияние и контролировать ситуацию, оставаясь «глазами и ушами» ВСУ.