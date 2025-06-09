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9 июня, 08:06

Страны Запада захотели от Трампа более радикальной позиции по Украине

FT: Трамп на саммите G7 может занять более решительную позицию по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Rawpixel.com

Западные лидеры ожидают, что Дональд Трамп обозначит более четкую позицию по украинскому конфликту на предстоящем саммите G7, который пройдет с 15 по 17 июня в Канаде. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, встреча «большой семерки» может стать для Трампа моментом, когда он сформулирует стратегию по Украине после ряда неоднозначных сигналов со стороны Вашингтона. В частности, в Европе растет обеспокоенность из-за отсутствия ясности в подходе США к конфликту и перспективам мирного урегулирования.

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Как отмечает издание, ранее представители ЕС уже выражали недовольство «непоследовательностью» американской позиции. Один из источников выразил надежду, что после последних переговоров и на фоне жёстких условий, выдвигаемых Россией, Трамп пересмотрит курс и, возможно, вернется к идее давления на Москву через санкции.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался американским журналистам, что Трамп не верит в победу Киева в конфликте. Американский лидер неоднократно признавал это публично и в частных беседах. Экс-комик добавил, что прекращение поставок американского оружия только ускорит победу России.

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Марина Фещенко
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