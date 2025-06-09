Страны Запада захотели от Трампа более радикальной позиции по Украине

Западные лидеры ожидают, что Дональд Трамп обозначит более четкую позицию по украинскому конфликту на предстоящем саммите G7, который пройдет с 15 по 17 июня в Канаде. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, встреча «большой семерки» может стать для Трампа моментом, когда он сформулирует стратегию по Украине после ряда неоднозначных сигналов со стороны Вашингтона. В частности, в Европе растет обеспокоенность из-за отсутствия ясности в подходе США к конфликту и перспективам мирного урегулирования.

Как отмечает издание, ранее представители ЕС уже выражали недовольство «непоследовательностью» американской позиции. Один из источников выразил надежду, что после последних переговоров и на фоне жёстких условий, выдвигаемых Россией, Трамп пересмотрит курс и, возможно, вернется к идее давления на Москву через санкции.