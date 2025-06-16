На Западе брошенной Вашингтоном Украине посоветовали искать нового спонсора

После того как США фактически прекратили поддержку Украины, Киеву придётся искать альтернативные пути для пополнения своих военных запасов. Об этом пишет британское издание Telegraph.

«У Киева есть лишь три выхода. Первый вариант — рассчитывать на помощь Европы в поставках необходимого ей оружия и оборудования. Второй вариант, предложенный Зеленским в начале этого месяца, заключается в закупке американского оружия на европейские деньги. Третий — производить необходимое оружие на украинских заводах, финансируемых за счёт средств европейских союзников», — говорится в публикации.

Автор статьи также отмечает, что европейские страны, пообещавшие помощь Украине, на деле показали лишь свою склонность к пустым обещаниям.