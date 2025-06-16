На Западе брошенной Вашингтоном Украине посоветовали искать нового спонсора
Telegraph: Украине придётся искать других спонсоров после потери помощи США
Обложка © Пресс-служба Зеленского
После того как США фактически прекратили поддержку Украины, Киеву придётся искать альтернативные пути для пополнения своих военных запасов. Об этом пишет британское издание Telegraph.
«У Киева есть лишь три выхода. Первый вариант — рассчитывать на помощь Европы в поставках необходимого ей оружия и оборудования. Второй вариант, предложенный Зеленским в начале этого месяца, заключается в закупке американского оружия на европейские деньги. Третий — производить необходимое оружие на украинских заводах, финансируемых за счёт средств европейских союзников», — говорится в публикации.
Автор статьи также отмечает, что европейские страны, пообещавшие помощь Украине, на деле показали лишь свою склонность к пустым обещаниям.
Ранее в Италии заявили, что украинский конфликт показывает, какими могут стать будущие вооружённые противостояния в мире. Эксперты отмечают, что боевые действия приобрели характер «войны на истощение», и в таких условиях Россия обладает большими ресурсами для восстановления сил. Кроме того, российские войска продолжают наступательные операции в Донбассе, используя текущую обстановку для укрепления своих позиций перед возможными переговорами.