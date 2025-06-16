На Западе украинский конфликт назвали прообразом будущих войн

Конфликт на Украине демонстрирует, каким будет будущее всех вооружённых противостояний в мире. Об этом заявил начальник главного штаба ВС Италии генерал Лучано Портолано.

«Это конфликт, который демонстрирует все новые грани войн сегодняшнего и завтрашнего дня: беспилотники-шпионы, беспилотники-камикадзе, спутники, радиоэлектронная борьба, физический и киберсаботаж, искусственный интеллект, психологическая война с дезинформацией, которая ведётся в социальных сетях, вылазки спецназа, массовое возвращение наёмных ополченцев и так далее», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

Генерал отметил, что война на Украине приобрела характер «конфликта на истощение», и у России больше возможностей для восстановления сил в таких условиях. По его оценке, российские войска продолжают наступление в Донбассе, используя текущую ситуацию для укрепления своих позиций перед возможными будущими переговорами.