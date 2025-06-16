ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 09:14

На Западе украинский конфликт назвали прообразом будущих войн

Генерал Портолано: Украинский конфликт показывает будущее всех войн в мире

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Конфликт на Украине демонстрирует, каким будет будущее всех вооружённых противостояний в мире. Об этом заявил начальник главного штаба ВС Италии генерал Лучано Портолано.

«Это конфликт, который демонстрирует все новые грани войн сегодняшнего и завтрашнего дня: беспилотники-шпионы, беспилотники-камикадзе, спутники, радиоэлектронная борьба, физический и киберсаботаж, искусственный интеллект, психологическая война с дезинформацией, которая ведётся в социальных сетях, вылазки спецназа, массовое возвращение наёмных ополченцев и так далее», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

Генерал отметил, что война на Украине приобрела характер «конфликта на истощение», и у России больше возможностей для восстановления сил в таких условиях. По его оценке, российские войска продолжают наступление в Донбассе, используя текущую ситуацию для укрепления своих позиций перед возможными будущими переговорами.

Линия фронта ВСУ в 40 километров «обвалилась» на самом смертоносном участке
Линия фронта ВСУ в 40 километров «обвалилась» на самом смертоносном участке

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты пересмотрели свою политику и фактически оставили Украину без финансовой помощи. В сложившейся ситуации руководству страны придётся самостоятельно искать пути для продолжения военных действий. По мнению аналитиков, у Киева есть три возможных варианта исхода.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar