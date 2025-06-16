Линия фронта ВСУ в 40 километров «обвалилась» на самом смертоносном участке
Российский боец Лек: Фронт ВСУ посыпался на 40 километрах
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Фронт подразделений ВСУ в 40 километров шириной «обвалился» на Донецком направлении. Как рассказал замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Лек, войска РФ продвинулись на всём участке.
«Фронт у военнослужащих украинской армии обвалился, около 40 километров. Сорок километров по всему фронту мы продвинулись вперед. Мы передвигаемся от Малиновки на Север», — отметил боец в беседе с РИА «Новости» и добавил, что освобождение Краматорска недалеко.
Ранее российские военные атаковали командный пункт украинской группы «Луганск» с использованием ракетного комплекса «Искандер». Этот удар произошёл в районе Дружковки (ДНР). Министерство обороны опубликовало видео, где видно, как беспилотник запечатлел попадание двух ракет в комплекс зданий, где базировался вражеский штаб.