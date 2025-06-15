Появилось видео разрушительного удара «Искандера» по компункту украинской группировки «Луганск»

Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по командному пункту украинской группировки «Луганск» в районе Дружковки (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство также опубликовало кадры поражения цели, снятые с разведывательного беспилотника. На записи видно, как две ракеты поражают комплекс зданий, где располагался вражеский штаб.