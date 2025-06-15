Появилось видео разрушительного удара «Искандера» по компункту украинской группировки «Луганск»
Минобороны РФ: «Искандер» уничтожил командный пункт ОТГ «Луганск» под Дружковкой
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по командному пункту украинской группировки «Луганск» в районе Дружковки (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство также опубликовало кадры поражения цели, снятые с разведывательного беспилотника. На записи видно, как две ракеты поражают комплекс зданий, где располагался вражеский штаб.
«Искандер» уничтожил командный пункт ВСУ под Дружковкой. Видео © Telegram / Минобороны России
«Расчёт ОТРК «Искандер» поразил командный пункт оперативно-тактической группы «Луганск» в районе населённого пункта Дружковка», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее стало известно, что Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением гиперзвукового оружия. До этого по всей территории страны объявляли воздушную тревогу. Позже выяснилось, что удару подвергся завод под Полтавой, который снабжал ВСУ топливом.