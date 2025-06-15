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Регион
15 июня, 15:33

Появилось видео разрушительного удара «Искандера» по компункту украинской группировки «Луганск»

Минобороны РФ: «Искандер» уничтожил командный пункт ОТГ «Луганск» под Дружковкой

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по командному пункту украинской группировки «Луганск» в районе Дружковки (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство также опубликовало кадры поражения цели, снятые с разведывательного беспилотника. На записи видно, как две ракеты поражают комплекс зданий, где располагался вражеский штаб.

«Искандер» уничтожил командный пункт ВСУ под Дружковкой. Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчёт ОТРК «Искандер» поразил командный пункт оперативно-тактической группы «Луганск» в районе населённого пункта Дружковка», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

«Искандер» не подводит: Появилось видео мощного удара в логово командиров морпехов ВСУ
«Искандер» не подводит: Появилось видео мощного удара в логово командиров морпехов ВСУ

Ранее стало известно, что Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением гиперзвукового оружия. До этого по всей территории страны объявляли воздушную тревогу. Позже выяснилось, что удару подвергся завод под Полтавой, который снабжал ВСУ топливом.

Александра Мышляева
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