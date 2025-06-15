ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 09:22

ВС России обрушили мощь группового удара по топливному заводу ВСУ под Полтавой

ВС РФ ударили по заводу в Кременчуге, обеспечивающему ВСУ топливом

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Российские военные нанесли комбинированный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Для атаки использовали высокоточное оружие с воздуха и моря, а также боевые дроны. По данным Минобороны, этот завод обеспечивает топливом ВСУ.

«Нанесён групповой удар <...> по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Российский военнослужащий обнаружил и помог уничтожить диверсантов ВСУ
Российский военнослужащий обнаружил и помог уничтожить диверсантов ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 15 июня российские военные нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, использовав гиперзвуковые «Кинжалы», крылатые «Калибры» и ударные дроны «Герань». Атака затронула ряд объектов, но точные цели и последствия пока не уточняются. До этого по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar