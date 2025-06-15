ВС России обрушили мощь группового удара по топливному заводу ВСУ под Полтавой
ВС РФ ударили по заводу в Кременчуге, обеспечивающему ВСУ топливом
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Российские военные нанесли комбинированный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Для атаки использовали высокоточное оружие с воздуха и моря, а также боевые дроны. По данным Минобороны, этот завод обеспечивает топливом ВСУ.
«Нанесён групповой удар <...> по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 15 июня российские военные нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, использовав гиперзвуковые «Кинжалы», крылатые «Калибры» и ударные дроны «Герань». Атака затронула ряд объектов, но точные цели и последствия пока не уточняются. До этого по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.