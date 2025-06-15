ВС России обрушили мощь группового удара по топливному заводу ВСУ под Полтавой

Российские военные нанесли комбинированный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Для атаки использовали высокоточное оружие с воздуха и моря, а также боевые дроны. По данным Минобороны, этот завод обеспечивает топливом ВСУ.

«Нанесён групповой удар <...> по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе», — говорится в сообщении оборонного ведомства.