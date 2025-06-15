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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 июня, 00:54

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

На всей территории Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Сирены прозвучали в Киеве, а также в Николаевской и Черкасской областях.

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Ранее, 10 июня, Киев и прилегающие области подверглись масштабной атаке российских ударных дронов «Герань-2». Основными целями ударов, по предварительной информации, стали военный завод «Артем» и топливные резервуары в аэропорту Борисполь. В социальных сетях появились фотографии столицы Украины, окутанной дымом после взрывов.

Артём Гапоненко
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