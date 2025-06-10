Появились ужасающие фото Киева в дыму после сокрушительных ударов в военный завод «Артём»
На Украине опубликовали фото Киева в дыму после взрывов в ночь на 10 июня
Киев утром 10 июня. Обложка © threads (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777
Над рядом районов Киева всё еще поднимаются клубы чёрного дыма после ночных ударов по военным объектам. Жители украинской столицы выкладывают ужасающие кадры в Сети.
Киев утром 10 июня. Обложка © threads (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777
Киев утром 10 июня. Обложка © threads (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777
Киев и область сегодня пережили одну из мощнейших атак российских дронов «Герань-2». По предварительным данным, серия сокрушительных ударов пришлись на завод «Артём» и топливные резервуары в аэропорту Борисполь. После атак в резервуарах вспыхнули пожары.