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Регион
10 июня, 05:56

Появились ужасающие фото Киева в дыму после сокрушительных ударов в военный завод «Артём»

На Украине опубликовали фото Киева в дыму после взрывов в ночь на 10 июня

Киев утром 10 июня. Обложка © threads (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777

Киев утром 10 июня. Обложка © threads (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777

Над рядом районов Киева всё еще поднимаются клубы чёрного дыма после ночных ударов по военным объектам. Жители украинской столицы выкладывают ужасающие кадры в Сети.

Киев утром 10 июня. Обложка © threads (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777

Киев утром 10 июня. Обложка © threads (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777

Киев утром 10 июня. Обложка © threads (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777

Киев утром 10 июня. Обложка © threads (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777

Киев и область сегодня пережили одну из мощнейших атак российских дронов «Герань-2». По предварительным данным, серия сокрушительных ударов пришлись на завод «Артём» и топливные резервуары в аэропорту Борисполь. После атак в резервуарах вспыхнули пожары.

Чёрный дым окутал Киев после прилёта российских дронов «Герань-2»
Чёрный дым окутал Киев после прилёта российских дронов «Герань-2»
Андрей Бражников
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