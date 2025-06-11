Русская ракета, способная достать до любой точки на карте Украины, вызвала трепет на Западе

Российская стратегическая крылатая ракета Х-101 способна поражать цели по всей территории Украины, что вызывает обеспокоенность как в Киеве, так и у западных военных экспертов. Издание Onet отмечает, что ключевыми преимуществами ракеты являются высокая точность и пониженная заметность для систем радиоэлектронной борьбы.

Как ранее рассказывал Life.ru, Х-101 относится к последним образцам стратегического вооружения РФ. С дальностью полёта до 2500 километров ракета способна наносить удары далеко за пределами линии фронта. Её разработка стартовала ещё в 1991 году в рамках советского проекта «Р-2000».

Конструкция ракеты включает обтекаемый корпус, снижающий её заметность для вражеских радаров, и состоит из трёх основных модулей: носовой части с системой управления, центрального топливного отсека с боевой частью и хвостовой секции с двигателем. Заявленная точность поражения на максимальной дальности — до 10 метров.

Существует две основные модификации ракеты: Х-101 с обычной боеголовкой и Х-102 с ядерной. Ядерный вариант проходил испытания в 2006–2008 годах, после чего началось его ограниченное производство. На вооружение ракета поступила в период с 2012 по 2013 год. Во время конфликта на Украине часть ракет дополнительно оснастили тепловыми ловушками — для повышения защиты от современных систем ПВО.