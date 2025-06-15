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15 июня, 05:41

«Искандер» не подводит: Появилось видео мощного удара в логово командиров морпехов ВСУ

МО: ВС РФ «Искандером» поразили командный пункт морпехов ВСУ в Святогоровке

Российские войска нанесли ракетный удар «Искандером» по командному пункту бригады морской пехоты украинской армии в населённом пункте Святогоровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав видео.

Удар ОТРК «Искандер» по пункту украинских морпехов в ДНР. Видео © Минобороны России

«Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля нанесения ракетного удара расчётом ОТРК «Искандер» по командному пункту 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Святогоровка ДНР», — доложили там, не уточнив данные о потерях противника.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением гиперзвукового оружия. Ранее по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Обложка © Минобороны РФ

Мария Любицкая
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