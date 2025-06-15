«Искандер» не подводит: Появилось видео мощного удара в логово командиров морпехов ВСУ
МО: ВС РФ «Искандером» поразили командный пункт морпехов ВСУ в Святогоровке
Российские войска нанесли ракетный удар «Искандером» по командному пункту бригады морской пехоты украинской армии в населённом пункте Святогоровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав видео.
Удар ОТРК «Искандер» по пункту украинских морпехов в ДНР. Видео © Минобороны России
«Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля нанесения ракетного удара расчётом ОТРК «Искандер» по командному пункту 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Святогоровка ДНР», — доложили там, не уточнив данные о потерях противника.
Ранее Life.ru сообщал о том, что Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением гиперзвукового оружия. Ранее по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.
Обложка © Минобороны РФ