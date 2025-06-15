ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 05:15

Алаудинов: Армия России «рвёт по швам» оборону ВСУ в Серебрянском лесничестве

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Подразделения Российской армии буквально «рвут по швам» оборону украинских войск в Серебрянском лесничестве в ЛНР. Об обстановке на Кременском направлении рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Там есть один отряд спецназа «Ахмат», который ежедневно уничтожает достаточно-таки серьёзное количество противника. Совместно с другими подразделениями, находящимися на этом участке, потихоньку они двигаются вперёд. Там такой же результат. Реально противник рвётся по швам, стонет», — уточнил генерал в беседе с ТАCC.

Согласно поступающим ему данным, ВСУ не могут остановить продвижение российских войск. Подразделения украинских сил теряют здесь огромное количество сил и средств.

Армия России ускорила наступление в Донбассе и взяла под контроль ещё одно село
Армия России ускорила наступление в Донбассе и взяла под контроль ещё одно село

Ранее стало известно об освобождении ещё трёх населённых пунктов в зоне СВО. Речь идёт о Яблоновке в Сумской области, а также сёлах Комар и Коптево в ДНР.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Апти Алаудинов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar