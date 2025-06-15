Алаудинов: Армия России «рвёт по швам» оборону ВСУ в Серебрянском лесничестве

Подразделения Российской армии буквально «рвут по швам» оборону украинских войск в Серебрянском лесничестве в ЛНР. Об обстановке на Кременском направлении рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Там есть один отряд спецназа «Ахмат», который ежедневно уничтожает достаточно-таки серьёзное количество противника. Совместно с другими подразделениями, находящимися на этом участке, потихоньку они двигаются вперёд. Там такой же результат. Реально противник рвётся по швам, стонет», — уточнил генерал в беседе с ТАCC.

Согласно поступающим ему данным, ВСУ не могут остановить продвижение российских войск. Подразделения украинских сил теряют здесь огромное количество сил и средств.