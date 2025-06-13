Ещё три населённых пункта перешли под контроль российских сил в зоне СВО

Ещё три населённых пункта перешли под контроль российских сил в зоне специальной военной операции. Речь идёт о Яблоновке в Сумской области, а также сёлах Комар и Коптево в ДНР.

Напомним, что в мае 2025 года Вооружённые силы России продвинулись на значительную глубину на ряде направлений в зоне украинского конфликта. По данным The Wall Street Journal, под российский контроль перешло больше территорий, чем почти за любой другой месяц за последние два с половиной года.