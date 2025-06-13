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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 июня, 09:18

Ещё три населённых пункта перешли под контроль российских сил в зоне СВО

Армия России освободила Коптево и Комар в ДНР и Яблоновку в Сумской области

Обложка © VK / Минобороны

Обложка © VK / Минобороны

Ещё три населённых пункта перешли под контроль российских сил в зоне специальной военной операции. Речь идёт о Яблоновке в Сумской области, а также сёлах Комар и Коптево в ДНР.

«В ходе наступательных действий освобождены населённые пункты Яблоновка Сумской области, Комар и Коптево Донецкой Народной Республики», — рассказали в российском оборонном ведомстве на брифинге.

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Напомним, что в мае 2025 года Вооружённые силы России продвинулись на значительную глубину на ряде направлений в зоне украинского конфликта. По данным The Wall Street Journal, под российский контроль перешло больше территорий, чем почти за любой другой месяц за последние два с половиной года.

Оксана Попова
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