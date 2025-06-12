Всё ближе к главному хабу ВСУ: Раскрыто значение освобождения Петровского в ДНР

После освобождения Петровского в ДНР российские силы приблизились к основной базе снабжения ВСУ. Главный хаб противника — село Новопавловка, которое находится на границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Освобождение Петровского выводит ВС РФ к Новопавловке Днепропетровской области, до которой остаётся всего несколько километров. На сегодня это ключевой логистический хаб противника», — сказал собеседник агентства.