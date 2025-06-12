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12 июня, 12:08

Всё ближе к главному хабу ВСУ: Раскрыто значение освобождения Петровского в ДНР

ТАСС: После освобождения Петровского ВС РФ приблизились к главному хабу ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

После освобождения Петровского в ДНР российские силы приблизились к основной базе снабжения ВСУ. Главный хаб противника — село Новопавловка, которое находится на границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Освобождение Петровского выводит ВС РФ к Новопавловке Днепропетровской области, до которой остаётся всего несколько километров. На сегодня это ключевой логистический хаб противника», — сказал собеседник агентства.

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Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» освободили сразу два населённых пункта — Петровский и Алексеевку в Донецкой Народной Республике. Бои за эти позиции велись в рамках продолжающейся спецоперации.

Милена Скрипальщикова
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