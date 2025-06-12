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Регион
12 июня, 10:47

Армия России освободила Петровское и Алексеевку в ДНР

Обложка © VK / Минобороны России

Обложка © VK / Минобороны России

Российские военные освободили два населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Речь идёт о Петровском и Алексеевке. Об очередных успехах ВС РФ в ходе спецоперации сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Петровское и Алексеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

ВС РФ увеличили площадь освобождённых территорий в Днепропетровской области
ВС РФ увеличили площадь освобождённых территорий в Днепропетровской области

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России взяли под свой контроль посёлок Заря, полностью вытеснив из него украинских боевиков. Освобождения удалось достигнуть в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск.

Юлия Сафиулина
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