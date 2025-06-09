ВС РФ увеличили площадь освобождённых территорий в Днепропетровской области
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Российские войска увеличивают площадь освобождённых территорий в Днепропетровской области. О ходе наступления отчитались в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобождённых территорий в Днепропетровской области», — говорится в заявлении.
Напомним, 8 июня Минобороны РФ официально подтвердило информацию о заходе российских войск в Днепропетровскую область. А в Кремле подчеркнули, что наступление ВС РФ на этом участке фронта ведётся в том числе для создания буферной зоны на Украине. Западные СМИ уже пишут, что ВС РФ, вошедшие на территорию Днепропетровской области, нанесли символический и стратегический удар по Украине и что утрата Днепропетровской области станет поворотным моментом для Киева.