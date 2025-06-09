ВС РФ увеличили площадь освобождённых территорий в Днепропетровской области

Российские войска увеличивают площадь освобождённых территорий в Днепропетровской области. О ходе наступления отчитались в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобождённых территорий в Днепропетровской области», — говорится в заявлении.