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Регион
14 июня, 09:51

Армия России ускорила наступление в Донбассе и взяла под контроль ещё одно село

Минобороны: Группировка «Центр» освободила населённый пункт Зелёный Кут в ДНР

Обложка © VK / Минобороны России

Обложка © VK / Минобороны России

Российские военные продолжают наступление в Донецкой Народной Республике (ДНР), освобождён населённый пункт Зелёный Кут. Об этом 14 июня доложила пресс-служба Министерства обороны России.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Зелёный Кут ДНР», – отчитались в ведомстве.

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Дням ранее стало известно об освобождении ещё трёх населённых пунктов в зоне СВО. Речь идёт о Яблоновке в Сумской области, а также сёлах Комар и Коптево в ДНР.

Андрей Бражников
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