Армия России ускорила наступление в Донбассе и взяла под контроль ещё одно село

Российские военные продолжают наступление в Донецкой Народной Республике (ДНР), освобождён населённый пункт Зелёный Кут. Об этом 14 июня доложила пресс-служба Министерства обороны России.

Дням ранее стало известно об освобождении ещё трёх населённых пунктов в зоне СВО. Речь идёт о Яблоновке в Сумской области, а также сёлах Комар и Коптево в ДНР.