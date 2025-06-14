Армия России ускорила наступление в Донбассе и взяла под контроль ещё одно село
Минобороны: Группировка «Центр» освободила населённый пункт Зелёный Кут в ДНР
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Российские военные продолжают наступление в Донецкой Народной Республике (ДНР), освобождён населённый пункт Зелёный Кут. Об этом 14 июня доложила пресс-служба Министерства обороны России.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Зелёный Кут ДНР», – отчитались в ведомстве.
Дням ранее стало известно об освобождении ещё трёх населённых пунктов в зоне СВО. Речь идёт о Яблоновке в Сумской области, а также сёлах Комар и Коптево в ДНР.