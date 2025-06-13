«Образцовое выполнение воинского долга»: Белоусов поздравил бойцов ВС РФ, освободивших Комар в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 336-й отдельной гвардейской Белостокской бригады морской пехоты с освобождением населённого пункта Комар в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает телеграм-канал оборонного ведомства.

Белоусов подчеркнул, что с самого начала спецоперации военнослужащие данной бригады демонстрируют высокий уровень профессионализма и преданность долгу на важных участках фронта, продолжая славные боевые традиции. Он добавил, что в настоящее время гвардейцы эффективно выполняют боевые задачи в составе группировки войск «Восток», успешно сдерживая наступление противника и улучшая свои тактические позиции.

«Следуя боевым традициям, воины бригады, не жалея жизни, отстаивают интересы нашей Родины, память об их ратных подвигах останется в веках», — говорится в поздравлении министра.

Он также поблагодарил военнослужащих за верность присяге и выразил уверенность, что они и дальше с честью будут выполнять поставленные задачи, обеспечивая безопасность РФ.