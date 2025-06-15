Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением гиперзвукового оружия

В ночь на 15 июня Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли комбинированный удар по территории Украины, применив гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Калибр» и ударные дроны «Герань». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Ранее украинский парламентарий Марьяна Безуглая сообщила о подготовке Россией нового масштабного наступления, которое, по её информации, может быть направлено на киевское направление, а не на сумское, как предполагалось. Эти опасения подкрепляются сообщениями о продвижении российских войск на нескольких участках фронта в мае 2025 года.