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Регион
15 июня, 04:27

Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением гиперзвукового оружия

«РВ»: Армия России нанесла удар по Украине с применением гиперзвуковых ракет

Ракета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Ракета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В ночь на 15 июня Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли комбинированный удар по территории Украины, применив гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Калибр» и ударные дроны «Герань». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Официальных комментариев на данный момент нет. Ранее по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

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Ранее украинский парламентарий Марьяна Безуглая сообщила о подготовке Россией нового масштабного наступления, которое, по её информации, может быть направлено на киевское направление, а не на сумское, как предполагалось. Эти опасения подкрепляются сообщениями о продвижении российских войск на нескольких участках фронта в мае 2025 года.

Артём Гапоненко
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