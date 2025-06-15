Российский военнослужащий обнаружил и помог уничтожить диверсантов ВСУ

Младший сержант Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) Сергей Ужнев в ходе воздушной разведки с помощью беспилотника обнаружил приближение украинской диверсионно-разведывательной группы. По данным Минобороны, боевики были вооружены стрелковым оружием и гранатомётами.

Российский военный оперативно организовал оборону, распределив сектора огня среди подчинённых и намеренно позволив противнику приблизиться на эффективную дистанцию поражения. В результате скоординированных действий группа под командованием Ужнева нанесла значительные потери Вооружённым силам Украины (ВСУ). Младший сержант лично уничтожил трёх боевиков, после чего остатки группы противника были вынуждены отступить.

Ранее герой России Олег Пивоваров поделился историей своего чудесного спасения после прямого попадания украинского дрона в автомобиль, в который он садился. Осколок боеприпаса попал в шею, повредив верхний отдел позвоночника. Пострадавшего бойца сослуживцы вытащили из машины и оперативно доставили в госпиталь. Пивоваров отметил, что находился в коме целую неделю и ничего не помнит.