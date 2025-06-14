Появилось видео прибытия освобождённых из плена российских военных на родную землю

Российские военные, освобождённые из украинского плена в рамках обмена, прибыли в Россию. Самолётом их доставили в Подмосковье из Белоруссии. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На видео военнослужащие выходят из самолёта, многие держат в руках российские флаги. Как ранее признавались бойцы, в украинском плену они уже не надеялись вновь увидеть родных. Сейчас солдат ждёт реабилитация и встреча с любимыми.