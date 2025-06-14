Появилось видео прибытия освобождённых из плена российских военных на родную землю
Вернувшиеся из плена российские военные прилетели в Москву
Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Российские военные, освобождённые из украинского плена в рамках обмена, прибыли в Россию. Самолётом их доставили в Подмосковье из Белоруссии. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Возвращение солдат ВС РФ из плена. Видео © Telegram / Zvezdanews
На видео военнослужащие выходят из самолёта, многие держат в руках российские флаги. Как ранее признавались бойцы, в украинском плену они уже не надеялись вновь увидеть родных. Сейчас солдат ждёт реабилитация и встреча с любимыми.
Напомним, сегодня в рамках обмена из украинского плена вернулась четвёртая группа военнослужащих ВС РФ. Сначала бойцы были доставлены на территорию Белоруссии, где им оказали медицинскую и психологическую помощь. Затем спецбортом их отправили в Россию. Солдаты уже успели созвониться с семьями и рассказать, что живы и возвращаются домой.