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14 июня, 17:02

Появилось видео прибытия освобождённых из плена российских военных на родную землю

Вернувшиеся из плена российские военные прилетели в Москву

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российские военные, освобождённые из украинского плена в рамках обмена, прибыли в Россию. Самолётом их доставили в Подмосковье из Белоруссии. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Возвращение солдат ВС РФ из плена. Видео © Telegram / Zvezdanews

На видео военнослужащие выходят из самолёта, многие держат в руках российские флаги. Как ранее признавались бойцы, в украинском плену они уже не надеялись вновь увидеть родных. Сейчас солдат ждёт реабилитация и встреча с любимыми.

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Напомним, сегодня в рамках обмена из украинского плена вернулась четвёртая группа военнослужащих ВС РФ. Сначала бойцы были доставлены на территорию Белоруссии, где им оказали медицинскую и психологическую помощь. Затем спецбортом их отправили в Россию. Солдаты уже успели созвониться с семьями и рассказать, что живы и возвращаются домой.

Татьяна Миссуми
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