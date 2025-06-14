В мае 2022 года, во время массовой капитуляции в Мариуполе, иностранным бойцам, сражавшимся на стороне ВСУ, выдавали подложные украинские документы. Эта мера была призвана предотвратить их передачу российским войскам, поскольку, по существовавшей договорённости, неграждане Украины не подлежали процедуре обмена пленными. Об этом сообщил попавший в плен боевик нацбатальона «Азов»*.

Будучи гражданином России, он сам получил фиктивные украинские водительские права и был оформлен как бывалый морской пехотинец ВСУ.

«Я был зачислен в подразделения морской пехоты, как будто бы я давно там служил и оказался [в Мариуполе] во время боевых действий. Мне были выданы права — водительское удостоверение украинского образца», — рассказал он ТАCC.

Тем не менее, правоохранительные органы, в том числе с помощью дактилоскопии, оперативно установили его истинное гражданство — российское. Мужчина, обвиняемый в государственной измене и участии в террористической организации, находится в заключении.

Ранее гражданин Финляндии, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, призвал всех своих сограждан даже не думать отправляться воевать на Украину. Он предостерёг соотечественников, что с большой долей вероятности они там и погибнут.