На базе «Грузинского легиона»* на Украине произошла диверсия, погиб наёмник

На базе «Грузинского национального легиона»* на территории Украины была зафиксирована диверсия. Об этом сообщил командир формирования Мамука Мамулашвили** с соцсетях.

Деметре Дарчиа. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Mamuka Mamulashvili**

Согласно его заявлению, в результате происшествия погиб военнослужащий Деметре Дарчиа. Командир отметил, что, по предварительным данным, взрывное устройство было доставлено на территорию, где находилось подразделение. В момент взрыва погибший находился рядом со взрывоопасным объектом.

Ранее стало известно, что ВС РФ продвинулись на значительную глубину на ряде направлений в зоне украинского конфликта. За май под российский контроль перешло больше территорий, чем почти за любой другой месяц за последние два с половиной года.