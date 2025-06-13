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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 июня, 22:41

На базе «Грузинского легиона»* на Украине произошла диверсия, погиб наёмник

На базе «Грузинского национального легиона»* на территории Украины была зафиксирована диверсия. Об этом сообщил командир формирования Мамука Мамулашвили** с соцсетях.

Деметре Дарчиа. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Mamuka Mamulashvili**

Деметре Дарчиа. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Mamuka Mamulashvili**

Согласно его заявлению, в результате происшествия погиб военнослужащий Деметре Дарчиа. Командир отметил, что, по предварительным данным, взрывное устройство было доставлено на территорию, где находилось подразделение. В момент взрыва погибший находился рядом со взрывоопасным объектом.

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Ранее стало известно, что ВС РФ продвинулись на значительную глубину на ряде направлений в зоне украинского конфликта. За май под российский контроль перешло больше территорий, чем почти за любой другой месяц за последние два с половиной года.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

** Внесён в перечень террористов и экстремистов.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Chepulskyi

Тимур Хингеев
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