Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными, четвёртая группа военнопленных едет домой
Минобороны: Россия и Украина обменялись ранеными военнопленными 14 июня
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Россия и Украина начали проводить бессрочные санитарные обмены ранеными военнопленными в рамках Стамбульских договорённостей, сегодня на родину вернули ещё одну, четвёртую, группу бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«14 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена ещё одна группа российских военнослужащих», – уточнили в МО РФ.
Сейчас спасённые из плена ВСУ российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Всех бойцов позже доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
12 июня Россия и Украина осуществили очередной обмен военнопленными, основанный на договорённостях, достигнутых 2 июня в Стамбуле. С территории, подконтрольной Киеву, была возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана эквивалентная по численности группа пленных бойцов ВСУ.