Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными, четвёртая группа военнопленных едет домой

Россия и Украина начали проводить бессрочные санитарные обмены ранеными военнопленными в рамках Стамбульских договорённостей, сегодня на родину вернули ещё одну, четвёртую, группу бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«14 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена ещё одна группа российских военнослужащих», – уточнили в МО РФ.

Сейчас спасённые из плена ВСУ российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Всех бойцов позже доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.