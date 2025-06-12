Россия и Украина обменялись пленными

12 июня Россия и Украина осуществили очередной обмен военнопленными, основанный на договорённостях, достигнутых 2 июня в Стамбуле. Как сообщили в Министерстве обороны России, с территории, подконтрольной Киеву, была возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана эквивалентная по численности группа пленных бойцов ВСУ.

Ранее, 9 июня, состоялся первый в этом месяце обмен, в ходе которого Россия вернула группу своих военнослужащих в возрасте до 25 лет. Еще один обмен прошёл 10 июня. По данным Минобороны, все процедуры проводились в соответствии с ранее достигнутыми соглашениями.