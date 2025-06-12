Россия и Украина обменялись пленными
Третья группа российских военных вернулась в рамках стамбульских договорённостей
Обложка © Минобороны России
12 июня Россия и Украина осуществили очередной обмен военнопленными, основанный на договорённостях, достигнутых 2 июня в Стамбуле. Как сообщили в Министерстве обороны России, с территории, подконтрольной Киеву, была возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана эквивалентная по численности группа пленных бойцов ВСУ.
Ранее, 9 июня, состоялся первый в этом месяце обмен, в ходе которого Россия вернула группу своих военнослужащих в возрасте до 25 лет. Еще один обмен прошёл 10 июня. По данным Минобороны, все процедуры проводились в соответствии с ранее достигнутыми соглашениями.
Этот обмен стал очередным шагом в реализации договоренностей, направленных на возвращение пленных домой, и демонстрирует приверженность обеих сторон выполнению стамбульских соглашений. Подробности о численности возвращенных военнослужащих и их состоянии не уточняются.
Днём ранее также запущен процесс обмена телами погибших бойцов между российской и украинской сторонами. Киев получил 1212 тел своих погибших, а Москве были возвращены останки 27 военнослужащих. Life.ru также опубликовал видео с места, где происходила передача тел.