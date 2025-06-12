ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 11:36

Россия и Украина обменялись пленными

Третья группа российских военных вернулась в рамках стамбульских договорённостей

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

12 июня Россия и Украина осуществили очередной обмен военнопленными, основанный на договорённостях, достигнутых 2 июня в Стамбуле. Как сообщили в Министерстве обороны России, с территории, подконтрольной Киеву, была возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана эквивалентная по численности группа пленных бойцов ВСУ.

Ранее, 9 июня, состоялся первый в этом месяце обмен, в ходе которого Россия вернула группу своих военнослужащих в возрасте до 25 лет. Еще один обмен прошёл 10 июня. По данным Минобороны, все процедуры проводились в соответствии с ранее достигнутыми соглашениями.

Этот обмен стал очередным шагом в реализации договоренностей, направленных на возвращение пленных домой, и демонстрирует приверженность обеих сторон выполнению стамбульских соглашений. Подробности о численности возвращенных военнослужащих и их состоянии не уточняются.

«Ребят бросали на убой»: Эксперт объяснил многократную разницу в числе переданных тел Киеву
«Ребят бросали на убой»: Эксперт объяснил многократную разницу в числе переданных тел Киеву

Днём ранее также запущен процесс обмена телами погибших бойцов между российской и украинской сторонами. Киев получил 1212 тел своих погибших, а Москве были возвращены останки 27 военнослужащих. Life.ru также опубликовал видео с места, где происходила передача тел.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar