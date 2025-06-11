«Они их наконец-то забрали»: Появилось видео с места передачи тел украинских военных
Опубликовано видео процесса передачи тел погибших украинских военных
Началась передача тел погибших солдат в соответствии со «стамбульскими договорённостями». Обложка © Telegram/ «СОЛОВЬЁВ»
В соответствии со стамбульскими договорённостями сегодня начался процесс передачи тел погибших украинских солдат, которые почти неделю пролежали в рефрижераторах на границе с Украиной. В социальных сетях появилось видео с места событий.
На представленных кадрах запечатлена работа группы специалистов в защитных костюмах и респираторах, идентифицируемых по красным крестам на спине. Видно, как они занимаются перегрузкой тел погибших солдат из одного рефрижераторного грузовика в другой.
Передача тел ВСУ. Видео © Telegram / «Придыбайло»
«Они их наконец-то забрали», — подписал ролик автор видео журналист RT Константин Придыбайло.
Сообщается, что Россия передала Украине останки 1212 бойцов ВСУ, в то время как взамен получила 27 тел российских военнослужащих.
Напомним, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 2 июня в Турции. Ключевые договорённости включают обмен больных, тяжелораненых и пленных до 25 лет по принципу «всех на всех» (минимум 1000 человек), одностороннюю передачу Киеву 6000 останков украинских солдат с идентификацией Москвой.
По неустановленным причинам Киев отложил ранее намеченный обмен пленными и передачу тел погибших украинских солдат. Рефрижераторы с останками военнослужащих ВСУ находились в Брянской области с 7 июня. Лишь сегодня, 11 июня, появилась информация о том, что первая партия тел была принята украинской стороной. Таким образом, тела пролежали в рефрижераторах у границы около недели.