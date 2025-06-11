«Они их наконец-то забрали»: Появилось видео с места передачи тел украинских военных

В соответствии со стамбульскими договорённостями сегодня начался процесс передачи тел погибших украинских солдат, которые почти неделю пролежали в рефрижераторах на границе с Украиной. В социальных сетях появилось видео с места событий.

На представленных кадрах запечатлена работа группы специалистов в защитных костюмах и респираторах, идентифицируемых по красным крестам на спине. Видно, как они занимаются перегрузкой тел погибших солдат из одного рефрижераторного грузовика в другой.

Передача тел ВСУ. Видео © Telegram / «Придыбайло»

«Они их наконец-то забрали», — подписал ролик автор видео журналист RT Константин Придыбайло.

Сообщается, что Россия передала Украине останки 1212 бойцов ВСУ, в то время как взамен получила 27 тел российских военнослужащих.